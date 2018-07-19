أرمينيا: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة فى الانتخابات المبكرة

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية، أن يريفان مستعدة للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالتحضير للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في البلاد.



جاء ذلك في بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية اليوم، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.



وأكد زوغراب مانتساكانيان، وزير الخارجية الأرمني، استعداد السلطات الأرمنية للتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية، بما في ذلك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عملية تنظيم الانتخابات المبكرة بالمستوى المطلوب.



وتم بحث الانتخابات في أرمينيا خلال لقاء مانتساكانيان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك.



من جانبه أكد جوتيريش، أن أرمينيا يمكنها أن تعتمد على خبرة الأمم المتحدة في هذه المسألة.



وشهدت أرمينيا احتجاجات للمعارضة في 13 أبريل الماضي، ضد انتخاب الرئيس السابق وزعيم الحزب الجمهوري سيرج سركسيان في منصب رئيس الوزراء، ودخلت التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في وقت سابق، التي بموجبها ستكون لرئيس الوزراء سلطات واسعة.



وكان سركسيان استقال في 23 أبريل، على خلفية الاحتجاجات.



وفي 8 مايو الماضي، انتخب البرلمان زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، رئيسا للوزراء، بعد ذلك أعلن الحزب الجمهوري الأرمني نفسه كقوة معارضة.