ترامب: الإعلام الكاذب يدفع إلى الحرب مع روسيا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسائل الإعلام بنشر العديد من الأخبار الكاذبة التي تضر به وبالمحيطين به، مشيرًا إلى أن عددا من وسائل الإعلام يرغب في اندلاع مواجهة شديدة مع روسيا حتى وإن أدت إلى حرب، إلا أنه من المرجح استئناف علاقات جيدة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «إن أخبار وسائل الإعلام المزيفة أصبحت جنونية، فهم يصنعون القصص دون الاستناد إلى أي مصدر أو دليل يدعمها»، مضيفًا: «العديد من القصص المكتوبة عني أو عن الأشخاص المحيطين بي هي قصص خيالية».



وأكد الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن الشكوى سوف تمنح هؤلاء المزيد من الدعايا، «إلا أنني سوف أشكوهم على أية حال».



وحول العلاقات الأمريكية الروسية، غرد ترامب قائلًا: «إن الأخبار الكاذبة تريد مواجهة كبيرة مع روسيا، حتى وإن كانت هذه المواجهة سوف تؤدي إلى حرب.. إنهم يدفعون بقوة إلى هذا الأمر، ويكرهون حقيقة أنني سأكون على الأرجح على علاقة جيدة مع بوتين.. ولكن، نحن نفعل أكثر بكثير من أي بلد آخر».