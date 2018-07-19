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الخميس 19/يوليه/2018 - 01:22 م

إحصاءات رسمية: ارتفاع جرائم القتل في إنجلترا وويلز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2255348

كشفت إحصاءات رسمية بريطانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع في جرائم القتل والجرائم التي يتم فيها استخدام الآلات الحادة في إنجلترا وويلز.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أنه في 12 شهرا، حتى مارس الماضي، سجلت الشرطة البريطانية في إنجلترا وويلز 5.5 مليون جريمة، بزيادة بنسبة 11% مقارنة مع العام السابق.

وباستثناء الحالات المرتبطة بالهجمات الإرهابية وكارثة هيلزبورو، وهي حادثة تدافع ودهس بين الجماهير وقعت في 15 أبريل 1989 في ملعب هيلسيبرة خلال مباراة كرة قدم بين نوتينجهام فورست ونادي ليفربول بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ارتفع عدد جرائم القتل المسجلة بنسبة 12% على أساس سنوي، من 627 إلى 701.

كما سجلت الشرطة 40147 جريمة تشمل استخدام سكين أو أداة حادة في العام حتى مارس، بزيادة قدرها 16% عن 2016 2017 وأكبر عدد منذ 2010 2011.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أنه "على مدى العقود الأخيرة شهدنا انخفاضا في المستويات الإجمالية للجريمة، وهو اتجاه يبدو الآن أنه يحقق الاستقرار".

وقالت كارولين يويل من مكتب الإحصاءات الوطنية "إن معظم الناس لا يعانون من الجريمة.. وتظهر أرقام اليوم صورة ثابتة إلى حد ما في إنجلترا وويلز لمعظم أنواع الجرائم"، واستدركت "ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في جرائم الأسلحة هو أصغر بكثير مما كان يُنظر إليه من قبل.. لقد شهدنا أيضا زيادات مستمرة في بعض جرائم السرقة مثل السرقة المتعلقة بالمركبات والسطو، في حين انخفضت الجرائم الإلكترونية".

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