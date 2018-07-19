انطلاق المرحلة الثانية لـ"عقول عظيمة" لتدريب 3000 طبيب

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة عقول عظيمة "Great minds" لتدريب 3000 طبيب من تخصص طب وجراحات العيون.



وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة، إن التدريب سيتم في 15 محافظة منها الإسكندرية والقاهرة والجيزة والغربية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والمنيا، من خلال 10 ورش عمل تشمل التدريب على أحدث تقنيات العمليات الجراحية للعيون باستخدام عيون صناعية، بالإضافة إلى محاضرات علمية تحت إشراف نخبة من أساتذة طب، وجراحات العيون يصل عددهم إلى 100 أستاذ.



وأضاف أن المبادرة توفر فرصة لشباب الأطباء الباحثين لمناقشة أبحاثهم مع الأساتذة المشرفين على التدريب بالمبادرة، مشيرا إلى أن أفضل 3 أبحاث سيحصل أصحابها على فرصة مجانية لحضور مؤتمر الـ"ESCRS" العالمي لطب وجراحات العيون في 2019.



وأشار الدكتور أحمد مصطفى عبدالرحمن، رئيس الجمعية المصرية للتعليم المستمر لطب وجراحة العيون في مصر، إلى أن شباب الأطباء في المستشفيات العامة لا تتوافر لهم فرص جيدة للاطلاع على أحدث الأبحاث الطبية، أو التدريب على العمليات الجراحية باستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يحدث فجوة بين أجيال الأطباء، وهو ما تحاول مبادرة عقول عظيمة المشاركة في إصلاحه.



وأضاف أن المرحلة الثانية للمبادرة التي تنطلق اليوم ستسهم في إخراج جيل جديد من الأطباء قادر على تبادل الخبرات على المستوى العالمي، من خلال تدريبهم على مناقشة نتائج الأبحاث مع كبار الأساتذة، وإتاحة الفرصة لنشرها في الدوريات العلمية العالمية.



ونجحت مبادرة "عقول عظيمة"، في دورتها الأولى العام الماضى، في تدريب ورفع كفاءة 1300 طبيب، في 22 محافظة.

