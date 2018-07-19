غدًا.. انقطاع المياه بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، اليوم الخميس، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: بين السريات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقي – منطقة العجوزة – شارع النيل، لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 20-7-2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 21-7-2018.



وقالت الشركة إنه سيتم قطع المياه نظرًا لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل مسار خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

