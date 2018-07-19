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الخميس 19/يوليه/2018 - 01:20 م

بوتين يُقر برنامجًا فيدراليًا للإنترنت العالمي الفضائي

بوتين
بوتين
dostor.org/2255344

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 18 يوليو الجاري، على تحويل مشروع الإنترنت العالمي الفضائي "سفيرا" إلى مشروع فيدرالي خاص.

وقال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روجوزين، إن "روسيا تمتلك الآن عشرات الأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية.

ونحتاج في الوقت الحاضر إلى 640 قمرًا اصطناعيًا ستشكل مجموعة من شأنها أن تربط كل الأقاليم الروسية وأراضيها الشاسعة بالإنترنت، والاتصال فائق الجودة، مع العلم أنه من المستحيل ربط كل مناطق البلاد عن طريق مد الخطوط الكهربائية والألياف البصرية.

وشدد روجوزين على ضرورة إنشاء معامل جديدة متخصصة في إنتاج الأجهزة صغيرة الحجم، والتجهيزات والبرمجيات الفضائية.

وحسب روجوزين، فإن تلك المهمة ستتطلب إنتاج ما لا يقل عن 25 صاروخا من طراز "أنغارا".

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، كشفت، في مايو الماضي، عن المشروع الروسي للإنترنت العالمي الفضائي، الذي من شأنه أن ينافس منظومتي "OneWeb" و"Starlink، ويقضي هذا البرنامج بنشر 288 قمرا اصطناعيا بحلول عام 2025، تحلق على ارتفاع 870 كيلومترا.

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