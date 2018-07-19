"حجاج": دراسات لتطوير شركتي الحديد والصلب والدلتا

أكد أحمد حجاج، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا بيع أو خصخصة لشركات قطاع الأعمال العام، قائلا: "نسعى لاستغلال الأصول وتطوير الشركات، شركتا الحديد والصلب والدلتا للصلب، قادمتان وهناك حاليا دراسات للتطوير".



جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي للمعادن والمناجم، والذي تستضيفه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمشاركة وفود لـ18 دولة.



ويناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب، بمشاركة الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات ووفود وخبراء هذه الصناعة الاستراتيجية من البرازيل واليونان والهند وإسبانيا، وروسيا وألمانيا وباكستان وأوروجواى وبيرو وكولومبيا، والكونغو وقبرص والبرتغال وبلجيكا وبنما وألبانيا ومقدونيا وأوزباكستان، إضافة إلى رؤساء اتحادات وشركات صناعة الصلب فى مصر.

