القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
الكابتن
الخميس 19/يوليه/2018 - 01:18 م

صحيفة: مورينيو يسعى لضم ليفاندوفسكي وألكانتارا من بايرن ميونخ

مورينيو
مورينيو
أ ش أ
dostor.org/2255342

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستهدف صفقتان من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب الصحيفة، فإن سبيشال وان يريد البرتغالي ضم الثنائي لاعب الوسط الإسباني "تياجو ألكانتارا"، والمهاجم الدولي البولندي "روبرت ليفاندوفسكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن وصيف البريميرليج سيقدم عرضًا إلى النادي البافاري في الأيام القليلة المقبلة.

وكان "ألكانتارا" هدافًا لنادي برشلونة الإسباني، ويريد استعادة خدماته مجددًا هذا الصيف، بعد رحيل "أندريس إنييستا"، و"خوسيه باولينيو"، بالإضافة إلى اقتراب رحيل "أندريه جوميش".

بينما يريد نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع "ليفاندوفسكي" لتعزيز الخط الأمامي، في ظل تراجع مستوى وأداء "كريم بنزيما"؛ بالإضافة إلى رحيل "كريستيانو رونالدو" إلى يوفنتوس الإيطالي، وكذلك تشيلسي الإنجليزي.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع

منذ 5 أيام

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

منذ أقل من شهر

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ أقل من شهر

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

الآن

الأرصاد: غدًا طقس حار.. والقاهرة 36 درجة

تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس 19-7-2018

ماذا طلب المواطنون من السيسى فى "اسأل الرئيس"؟

بالأسماء.. الوفيات والمصابين فى حادث المنيا

الأكثر قراءة

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

بالأسماء.. الوفيات والمصابين فى حادث المنيا

ظهور جديد لـ "محمد صلاح" في مدينة الأحلام

ads
ألبومات الصور

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

مؤمن سمير ونادي حافظ في أمسية بيت الشعر بالأقصر (صور)

تواصل اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

ads
نجم الساعة

ماذا طلب المواطنون من السيسى فى "اسأل الرئيس"؟

الأكثر قراءة

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

بالأسماء.. الوفيات والمصابين فى حادث المنيا

ظهور جديد لـ "محمد صلاح" في مدينة الأحلام

كشكول

تعليم مطروح: 1580 طالب تقدموا للمدرسة النووية

رئيس جامعة بني سويف يشهد افتتاح المعرض الدولي للتعليم العالي

طلاب دار السلام المحجوبين "احنا ولاد الغلابة".. ووعود النواب لتهدئتنا فقط

رئيس جامعة دمنهور يشارك فى مبادرة "بلومييد"

زحام في الكنترولات للاطلاع علي كراسات الإجابات.. وإقبال متوسط لتقديم التظلمات بالمديريات

الأمصار

الغموض حول تابوت الإسكندرية يرتفع بعد اكتشاف سائل أحمر مجهول بداخله

سيارة صدام حسين النادرة للبيع في مزاد بأمريكا "فيديو"

العالم يترقب فتح غطاء تابوت الإسكندرية الأثري الغامض

ترامب: الجبل الأسود جمهورية عدوانية تهدد العالم بحرب عالمية

شخصيات الـ"Minions" الكرتونية في جولة سياحية داخل مصر

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

العثور على آثار الإنسان القديم في "كهف القرم"

بالأسماء.. مفاجآت بقائمة أغنى أندية العالم وفقًا لـ"فوربس"

سمراء البشرة تتوج ملكة جمال بريطانيا

مباريات
الصحة

دراسة جديدة: أحماض "أوميجا 3" لا تفيد القلب كثيرًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎