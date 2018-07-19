صحيفة: مورينيو يسعى لضم ليفاندوفسكي وألكانتارا من بايرن ميونخ

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستهدف صفقتان من نادي بايرن ميونخ الألماني.



وبحسب الصحيفة، فإن سبيشال وان يريد البرتغالي ضم الثنائي لاعب الوسط الإسباني "تياجو ألكانتارا"، والمهاجم الدولي البولندي "روبرت ليفاندوفسكي".



وأشارت الصحيفة إلى أن وصيف البريميرليج سيقدم عرضًا إلى النادي البافاري في الأيام القليلة المقبلة.



وكان "ألكانتارا" هدافًا لنادي برشلونة الإسباني، ويريد استعادة خدماته مجددًا هذا الصيف، بعد رحيل "أندريس إنييستا"، و"خوسيه باولينيو"، بالإضافة إلى اقتراب رحيل "أندريه جوميش".



بينما يريد نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع "ليفاندوفسكي" لتعزيز الخط الأمامي، في ظل تراجع مستوى وأداء "كريم بنزيما"؛ بالإضافة إلى رحيل "كريستيانو رونالدو" إلى يوفنتوس الإيطالي، وكذلك تشيلسي الإنجليزي.

