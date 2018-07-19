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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 01:18 م

وزير الاتصالات: تطوير البريد يسهم فى تلبية المتطلبات الاقتصادية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
طارق عتمان
dostor.org/2255340

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تطوير المؤسسات البريدية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتقديم أنماط جديدة من الخدمات، إلى جانب خدماتها البريدية المعتادة من خلال إنشاء منصات التجارة الإلكترونية المتكاملة، وإتاحة العديد من الخدمات بما يساهم في تلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ(35) لاجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي استضافتها الهيئة القومية للبريد بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة الإسكندرية.

وخلال كلمته أشار "طلعت" إلى أن التواصل المباشر للبريد المصري مع مؤسسات البريد العربية أعضاء اللجنة العربية الدائمة للبريد، وكذلك الاتحادين البريدي الإفريقي الشامل، والاتحاد البريدي المتوسطي؛ يساعد على تعزيز علاقات مصر مع شقيقاتها العربية والإفريقية.

واستعرض الوزير جهود الهيئة القومية للبريد من أجل تطوير منظومة البريد المصري، ورفع كفاءة أداء العاملين به، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين في ربوع الوطن.

وأوضح أن هذا الاجتماع يهدف إلى الوصول لموقف عربي موحد تجاه القضايا محل النقاش، وإقرار سياسات تضمن دعم مصالح المؤسسات البريدية المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة التعديلات المقترحة على وثائق الاتحاد التي تضمن استمرار عمله في تلبية تطلعات كافة الإدارات النامية والأقل نموًا.

كما سيتم اتخاذ بعض القرارات الهامة التي تضمن استمرار عمل الاتحاد بشكل أكثر فاعلية ومنها اتخاذ قرار نهائي بشأن خطة المنتجات المتكاملة وخطة الأجور المتكاملة، واعتماد نظام أكثر عدالة في تمثيل البلدان بمجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد، واعتماد نظام مساهمة جديد يضمن استمرارية عمل الاتحاد في ظل العجز في ميزانيته، وبحث الآليات المناسبة لتمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد البريدي العالمي.

وتترأس مصر أعمال هذا الاجتماع باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الاتصالات العرب، ويعد استضافة البريد المصري لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد، تأكيدًا على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات ودورها الحيوي في توحيد الموقف البريدي العربي.

ويتناول الاجتماع في دورته الحالية مناقشة الموقف العربي تجاه عدد من القضايا البريدية الدولية تمهيدًا لتوحيد الرؤى وتكوين موقف عربي موحد تجاهها قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الهام بأديس أبابا في سبتمبر المقبل.

حضر الجلسة الختامية عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وخالد فودة مدير عام إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية، وهاشم الحاج ممثل مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب ممثلي 15 دولة عربية من رؤساء وقيادات الهيئات البريدية العربية.

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