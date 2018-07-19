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الخميس 19/يوليه/2018 - 01:16 م

صحيفة إسبانية: برشلونة يتراجع عن ضم الروسى أليكسندر جولوفين

الروسي أليكسندر جولوفين
الروسي أليكسندر جولوفين
أ ش أ
dostor.org/2255336

تراجع نادى برشلونة الإسبانى، عن فكرة ضم "أليكسندر جولوفين"، لاعب وسط فريق سيسكا موسكو الروسى، فى سوق الانتقالات الصيفى الحالى.

وكان النادى الكتالونى، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع صاحب الـ"22" عامًا، بعد تألقه فى مونديال روسيا 2018، برفقة منتخب الدب الروسى، لتعزيز خط وسط الفريق.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يستبعد خيار التعاقد مع اللاعب، بسبب الشكوك حول إمكانية تأقلمه مع أسلوب النادى الكتالونى، مشيرة إلى أن "جولوفين" سيواجه صعوبة كبيرة في التأقلم مع كرة القدم الإسبانية ونظام برشلونة والحياة في إقليم كتالونيا، فى ظل تحدثه باللغة الروسية فقط.

وأوضحت أن اللاعب قريب من الانتقال إلى نادى تشيلسى الإنجليزى، والذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته.

يُذكر أن "جولوفين" قدم أداءً رائعًا في مونديال روسيا، وشارك في أربع مباريات، وسجل هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

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