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الخميس 19/يوليه/2018 - 01:16 م

"تواضروس": اختلق الحوار بينك وبين طفلك

البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
dostor.org/2255334

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، ضرورة خلق الحوار بين الوالدين والأطفال، والابتعاد عن التكنولوجيا التي تفصل بينهم، حتى يتم يتبادل الحب بين الطرفين.

وأضاف بابا الكنيسة في نصائحه للآباء، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء أمس بالنمسا، قائلًا: "اختلق الحوار بينك وبينهم.. أولادك يحتاجونك ولا تجعل التكنولوجيا تفصل بينكم.. يعنى تنظر للولد فتجده يحمل الموبايل ومنشغل به طول الوقت وأيضًا يتحدث مع أهله من خلال الرسائل ما أفقدهم التواصل والحب، حتى من الناحية الصحية فخطر الإشعاع يتعبه".

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