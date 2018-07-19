بالصور.. الوادى الجديد تبدأ صناعة الورق والأسمدة من المخلفات

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، استيراد ماكينات جديدة لتعظيم الاستفادة من مصنع المخلفات الزراعية التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة واستخدام المفروم الخشن في صناعة الورق وكذلك استخدام المفروم الناعم كومبست وعلف.



كما قرر الزملوط جمع الجريد وشراء الجريد من المواطنين لصالح المصنع وإحضاره عن طريق جرارات المصنع، على أن تكون الأولوية للمناطق القريبة من داخل المدينة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بالمصنع شمال مدينة الخارجة، لمتابعة أعمال المصنع ومراحل التشغيل المختلفة.



يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تأجير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة بالاتفاق المباشر لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جمع المخلفات الزراعية بالمدينة، والتي تتمتع بمساحات شاسعة من الزراعات وخاصة النخيل.