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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 01:14 م

عودة المفاوضات الصينية لتطوير الشركات الخاسرة فى قطاع الأعمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسامة الشندويلي
dostor.org/2255329

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على وجود حلول جذرية لأزمات الشركات الخاسرة في القطاع، التي يبلغ عددها 45 شركة، بينها قطاعات مهمة مثل الحديد والصلب والأسمنت والغزل.

كشف الدكتور محمد علام مندوب المؤسسات الصينية التي تمول مشروعات قومية كبرى في مصر، عن مفاوضات بين المؤسسات المالية الصينية لإنشاء مصانع جديدة، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف علام، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المصانع الجديدة ونقل التكنولوجيا الصينية سيشمل قطاعات الحديد والصلب والغزل والنسيج، والإطارات والسيارات، والأسمدة والأسمنت، ومشروعات البنية التحتية من طرق وكباري.

وتابع أن المؤسسات الصينية عرضت تمويل إنشاء مصانع جديدة ومشاركة ونقل تكنولوجيا واستثمار أراضٍ غير مستغلة في الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال.

وأوضح أن هناك بعض الاتفاقيات التي حدثت بالفعل، سواء في قطاع السيارات أو إنشاء مصنع إطارات، أو بنية تحتية، أو مجال للنقل البحري والبري.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتمع مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، بما يدعم الصناعة المحلية، ويسهم فى زيادة قدرتها التنافسية ومعدلات التصدير، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى، وكذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في العديد من الصناعات.

وبحث الوزيران سبل التعاون فى مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستعرضا صناعتى الغزل والنسيج وقطاع السيارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والطاقات الصناعية غير المستغلة، مؤكدين تقديم الدعم الكامل للتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الصناعى.

ويعد اللقاء الثاني من نوعه بين الوزيرين، ويأتي فى ضوء التوجيهات الحكومية بشأن تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات لتكامل الجهود.

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