غدًا.. "هنا الإسكندرية" على مسرح ثقافة الأنفوشي

يستعد قصر ثقافة الأنفوشي، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، لاستقبال أبطال فريق اتحاد مبدعي الإسكندرية، لتقديم العرض المسرحي "هنا الإسكندرية" المقرر عرضه غدًا الجمعة في الثامنة مساء على مسرح القصر.



وصرحت الفنانة أماني على بأن العرض يقدم ضمن احتفالات الفرع بالعيد القومي للمحافظة، ويعد عرضًا تاريخيًا يسرد جميع الأحداث التى مرت على الإسكندرية منذ عهد الوالى محمد على وحتى أحداث تفجير الكنيسة المرقسية عام 2017.



وأضافت أن "هنا الإسكندرية" يشارك به أكثر من 50 فنانًا من الشباب والهواة ونجوم المسرح السكندري بقيادة الفنان القدير عثمان محمد علي، وسبق عرضه بالمسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية في يناير الماضي، وهو من تأليف وإخراج إسلام رفعت.