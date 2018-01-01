تنفيذ 11 صفقة لمسئولى إدارات الشركات المقيدة أمس

تواصل اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

واصلت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، اختبارات اكتشاف الموهوبين لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي تشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مديريات الشباب ...