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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 11:55 ص

تنفيذ 11 صفقة لمسئولى إدارات الشركات المقيدة أمس

البورصة
البورصة
اكرم عمران
dostor.org/2255155

كشفت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء تنفيذ 11 صفقة على أسهم 8 شركات اتجه منها 3 صفقات نحو البيع و8 أخرى نحو الشراء على النحو التالى:

الشركة: الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 232000 سهم

الشركة: مطاحن مصر العليا
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: بيع
الكمية: 993 سهما

الشركة: الأهرام للطباعة والتغليف
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 14507 أسهم

الشركة: العبوات الطبية
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 15850 سهما

الشركة: كريدى أجريكول - مصر
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: بيع
الكمية: 57030 سهما

الشركة: الدلتا للتأمين
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 2332 سهما

الشركة: الدلتا للتأمين
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 668 سهما

الشركة: الشمس للإسكان والتعمير
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 404000 سهم

الشركة: راية القابضة للاستثمارات المالية
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 4336 سهما

الشركة: مستشفى النزهة الدولي
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 530 سهما

الشركة: مستشفى النزهة الدولي
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 500 سهم

الشركة: مستشفى النزهة الدولي
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 400 سهم

الشركة: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 200 سهم

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