تنفيذ 11 صفقة لمسئولى إدارات الشركات المقيدة أمس
كشفت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء تنفيذ 11 صفقة على أسهم 8 شركات اتجه منها 3 صفقات نحو البيع و8 أخرى نحو الشراء على النحو التالى:
الشركة: الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 232000 سهم
الشركة: مطاحن مصر العليا
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: بيع
الكمية: 993 سهما
الشركة: الأهرام للطباعة والتغليف
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 14507 أسهم
الشركة: العبوات الطبية
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 15850 سهما
الشركة: كريدى أجريكول - مصر
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: بيع
الكمية: 57030 سهما
الشركة: الدلتا للتأمين
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 2332 سهما
الشركة: الدلتا للتأمين
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 668 سهما
الشركة: الشمس للإسكان والتعمير
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 404000 سهم
الشركة: راية القابضة للاستثمارات المالية
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 4336 سهما
الشركة: مستشفى النزهة الدولي
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 530 سهما
الشركة: مستشفى النزهة الدولي
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 500 سهم
الشركة: مستشفى النزهة الدولي
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 400 سهم
الشركة: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 200 سهم