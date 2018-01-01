إريتريا تسحب قواتها من الحدود مع إثيوبيا
أعلنت وكالة الأنباء الإريترية، اليوم الخميس، عن سحب إريتريا قواتها من الحدود مع إثيوبيا، وذلك في نبأ عاجل لها دون مزيد من التفاصيل.
أعلنت وكالة الأنباء الإريترية، اليوم الخميس، عن سحب إريتريا قواتها من الحدود مع إثيوبيا، وذلك في نبأ عاجل لها دون مزيد من التفاصيل.
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