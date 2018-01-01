"الشرق الأوسط للزجاج" تبيع 44.4 % من حصتها فى "ميدكوبالست"

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن مجلس إدارة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج وافق على التوقيع على اتفاقية بيع 44.4% من حصتها في شركة "ميدكو بالست" لأنظمة التعبئة مقابل 505.8 مليون جنيه.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل أن المجلس وافق على بيع 2.19 مليون سهم في شركة ميدكو إلى شركة إندوراما نيدز بسعر 230.16 جنيه للسهم.



وأشارت الشركة إلى أنه بعد إتمام الصفقة ستظل الشرق الأوسط للزجاج مالكة لنحو 772.2 ألف سهم بنسبة 15.6% من إجمالي رأسمال شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف.



ووافق المجلس على تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، مؤكدا أن عقد البيع الأسهم هو عقد لا ينفذ إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 44 من قواعد القيد والشطب.



وأكدت الشركة أن أطراف الاتفاق تستهدف تنفيذ عملية بيع الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2018 وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة.



وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي تم تنفيذ صفقة على الشرق الأوسط لصناعة الزجاج في إطار الاستثناء من تقديم عرض شراء إجباري بقيمة 825.7 مليون جنيه.