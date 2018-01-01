13 % هبوطًا فى عدد مسافرى مطار الدوحة خلال 6 أشهر

سجل مطار حمد الدولي في قطر هبوطا حادا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2018.



يأتي هذا التراجع بعد منع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب استخدام مجالاتها الجوية لطائرات الخطوط الجوية القطرية التي تتخذ من مطار الدوحة مقرا لها.



ووفقا لما نقلته "رويترز" بناء على بيانات نشرها مطار حمد الدولي أمس، فإن عدد المسافرين الذين استخدموا المطار هبط 13 % إلى 16.5 مليون مسافر في ستة أشهر حتى 30 يونيو2018، من 19 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي.



يأتي ذلك مع توقعات دولية أن يشهد العام الجاري 2018 استمرار قطاعات الاقتصاد القطري في تحقيق خسائر إضافية بسبب تداعيات المقاطعة رغم محاولات البنك المركزي القطري ضخ سيولة مالية في القطاع المصرفي عززت من مصاعب قطر.