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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:41 ص

البابا تواضروس يناقش "القداسة مع الأبناء" في عظته الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
dostor.org/2255130

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس الأربعاء، عظته الأسبوعية بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بدير القديس الأنبا أنطونيوس النمسا، ودار موضوع العظة حول "كيف نزرع القداسة في أبنائنا؟".

وأشاد قداسة البابا في بداية العظة بكنيسة مارمينا التي أقيم بها الاجتماع، مشيرًا إلى أن الكنيسة خلال شهر أبيب تحتفل بعديد من القديسين.

وأضاف البابا قائلًا: "فى هذا الشهر نحتفل بأعياد قديسين كثيرين فمنهم القديس الأنبا موسى القوي والأنبا بيشوي والقديسة مارينا والأنبا شنودة رئيس المتوحدين، لذلك نتحدث عن كيف نزرع في أبنائنا القداسة؟".

يأتي عقد قداسة البابا لاجتماع الأربعاء بالنمسا في إطار زيارة قداسته الرعوية لأوروبا والتي شملت إيطاليا والنمسا.

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