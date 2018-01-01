بدء توصيل الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد فى الأقصر

بدأت محافظة الأقصر فى أعمال تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد، والذى يعد من أشهر الشوارع السياحية فى مدينة الأقصر، وقال المهندس خالد رسلان، مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، إن الغرض من توصيل الغاز الطبيعى إلى منطقة شارع خالد بن الوليد هو تغذية الفنادق السياحية والعقارات والمؤسسات والمباني الحكومية والخاصة الواقعة فى نطاق الشارع، لخدمة أهالى المحافظة بما يتناسب مع مكانة المحافظة السياحية وما تحظى به من مكانة عالمية.



وتأتى أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى شارع خالد بن الوليد ضمن خطة ضخمة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشارع، حيث يجرى تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل والتي تشمل استبدال خطوط المياه المتهالكة بأخرى جديدة، ومد كابلات كهرباء جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة، وتوسعة الشارع للتغلب على الأزمات المرورية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وإنارته وتجميله، طبقًا للجدول الزمني الموضوع في مدة لا تتجاوز شهرين ونصف الشهر، استعدادًا للموسم السياحي الجديد، على أن تتم آلية العمل بالتوازي بين المياه والكهرباء والغاز والطرق.