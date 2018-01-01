القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
محافظات
الخميس 19/يوليه/2018 - 11:40 ص

بدء توصيل الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد فى الأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الأقصر - هدى الأمير
dostor.org/2255129

بدأت محافظة الأقصر فى أعمال تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد، والذى يعد من أشهر الشوارع السياحية فى مدينة الأقصر، وقال المهندس خالد رسلان، مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، إن الغرض من توصيل الغاز الطبيعى إلى منطقة شارع خالد بن الوليد هو تغذية الفنادق السياحية والعقارات والمؤسسات والمباني الحكومية والخاصة الواقعة فى نطاق الشارع، لخدمة أهالى المحافظة بما يتناسب مع مكانة المحافظة السياحية وما تحظى به من مكانة عالمية.

وتأتى أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى شارع خالد بن الوليد ضمن خطة ضخمة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشارع، حيث يجرى تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل والتي تشمل استبدال خطوط المياه المتهالكة بأخرى جديدة، ومد كابلات كهرباء جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة، وتوسعة الشارع للتغلب على الأزمات المرورية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وإنارته وتجميله، طبقًا للجدول الزمني الموضوع في مدة لا تتجاوز شهرين ونصف الشهر، استعدادًا للموسم السياحي الجديد، على أن تتم آلية العمل بالتوازي بين المياه والكهرباء والغاز والطرق.

الآن

المعارضة القطرية ترد على زوجة تميم: بأى حق يُمنَع المواطن من الحج؟

صحيفة فرنسية: ترامب متحايل وكذاب وغشاش ويخدع العالم كله

مصرع 12 وإصابة 28 عاملًا فى تصادم سيارتى نقل بالمنيا

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصاد بطريق "السخنة - القطامية"

الأكثر قراءة

بالأسماء.. الوفيات والمصابين فى حادث المنيا

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

ظهور جديد لـ "محمد صلاح" في مدينة الأحلام

مصرع 12 وإصابة 28 عاملًا فى تصادم سيارتى نقل بالمنيا

ads
ألبومات الصور

تواصل اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

تواصل اختبارات المرحلة الثانية للموهوبين رياضيًا بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات شرم الشيخ للمؤاتمرات

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

ads
نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. الوفيات والمصابين فى حادث المنيا

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

ظهور جديد لـ "محمد صلاح" في مدينة الأحلام

مصرع 12 وإصابة 28 عاملًا فى تصادم سيارتى نقل بالمنيا

كشكول

حركة التغيرات تشمل 263 قيادة وسطى وعليا بالتعليم

34 ألف طالب تقدموا بتظلمات من نتائج الثانوية العامة

جامعة الإسكندرية تعلن الانتهاء من دليل الدراسات العليا

"شاكر": نمنع الأعمال السياسية دخل المدن الجامعية بالأزهر

"خريجي الأزهر":الجيش المصري كسر شوكة الإرهاب في سيناء

الأمصار

شخصيات الـ"Minions" الكرتونية في جولة سياحية داخل مصر

الصليب الأحمر يرسل 150 طنا من المساعدات لدونباس

رويدا عطية تشعل مسرح حاصبيا في لبنان

بعد 4 سنوات.. محكمة كورية تقضي بتعويض أسر ضحايا عبارة سيول

المجر تنسحب من اتفاق الأمم المتحدة للهجرة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

رونالدو يعطي العاملين في فندق يوناني 19.6 ألف يورو "بقشيش"

إقصاء 15 عارضة أزياء من مسابقة بسبب لون بشرتهن

إعلان الحشيش يثير جدلًا في لبنان

الصحة

دراسة جديدة: أحماض "أوميجا 3" لا تفيد القلب كثيرًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎