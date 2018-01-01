روسيا تخفض ديونها على خلاف الارتفاع العالمى

سجلت الديون الخارجية لدول العالم ارتفاعا ضخما، وبلغت 247 تريليون دولار، وهو ما يشكل 318% من حجم الناتج العالمي الإجمالي، فيما تستمر روسيا وعدد من الدول في خفض ديونها.



وورد في تقرير لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن أعباء الديون الخارجية الروسية في انخفاض خلافا للديناميكية العالمية، إذ هبطت ديون روسيا منذ يناير الماضي بواقع 32.6 مليار دولار، رغم أنها كانت متدنية للغاية قياسا بديون باقي الدول.



وشددت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا على أن تمويل العجلة الاقتصادية يجب أن يتم عبر ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد وليس عبر الاقتراض، فيما تستعد وزارة المالية الروسية للاقتراض حصرا بهدف الاستثمار.



ويبلغ إجمالي الديون الخارجية الروسية حاليا 485 مليار دولار، منها 15% فقط تقع على عاتق الحكومة، ويعد هذا من أدنى المعدلات في العالم.



وعلى سبيل المثال، تبلغ ديون المملكة المتحدة 7.5 تريليون دولار، وفرنسا 5 تريليونات، وألمانيا 4.8 تريليون، فيما تجاوز دين الولايات المتحدة الـ21 تريليون دولار.



واعتبرت "نوفوستي" أن نمو الدين الروسي بشكل معتدل، يبقى الملهم الرئيس لضخ الاستثمارات في الاقتصاد، خاصة أن الحكومة الروسية وضعت خطة طموحة لرفع معدل النمو الاقتصادي في البلاد فوق المتوسط العالمي بحلول عام 2024.

