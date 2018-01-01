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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:39 ص

قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين

قافلة الأزهر
قافلة الأزهر
زياد القلشى
dostor.org/2255124

تواصل قافلة الأزهر الطبية الكشف المجانى وتقديم العلاج لمواطنى سانت كاترين، بحضور أساتذة جامعة الأزهر، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين مؤسسات الدولة.

وقال المحاسب خالد رمضان سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين، إن اليوم الخميس، هو آخر أيام عمل لقافلة أساتذة كلية طب جامعة اﻷزهر بمدينة سانت كاترين، تضمنت القافلة أساتذة أطباء في تخصصات "التخدير - عظام - صدر - جلدية - أطفال - أنف وأذن - جراحة عامة - نساء وتوليد - رمد - مسالك بولية - أسنان".

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان، موضحًا أنه شدد على تسهيل عمل القافلة، وتسخير إمكانيات مستشفى سانت كاترين وصرف العلاج اللازم للمرضى.

قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين
قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين
قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين
قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين
قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين
قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين
قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين
قافلة الأزهر تواصل الكشف الطبى على أهالى سانت كاترين
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