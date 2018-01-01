رئاسة "السنبلاوين" بالدقهلية تعقد المجلس التنفيذى لوضع خطة العمل

عقدت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى بحضور مديرى الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية، لوضع خطة العمل فى الفترة القادمة.



وترأست منال الغندور، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، المجلس التنفيذى، مؤكدة على ضرورة تكثيف حملات المرور على المطاعم والمحال التجارية ورفع الإشغالات بنطاق المركز.



وأكدت الغندور الاهتمام بالنظافة العامة وتجميل الشوارع والميادين، ورفع مخلفات البناء ورصف الشوارع، بعد انتهاء أعمال البنية الأساسية.



وكان الدكتور أحمد الشعرواى، محافظ الدقهلية، قد كلف بوضع خطة متكاملة من جانب كل رئيس مركز ومدينة لرفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات، بالتنسيق مع مديريات الخدمات وقطاعات المرافق، مشددًا على سرعة التعامل الفوري والسريع والحاسم مع كل أشكال التعديات على أراضي الدولة وتنفيذ الإزالات في المهد.