القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:36 ص

الأرصاد: غدًا طقس حار.. والقاهرة 36 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2255120

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
وسط الدلتا 25 36
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 32
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 25 35
بورسعيد 26 31
دمياط 25 31
العريش 22 32
رفح 21 31
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 37
رأس سدر 27 36
نخل 20 36
نويبع 28 36
طابا 21 35
كاترين 22 33
الطور 26 35
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 29 39
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 37
بني سويف 25 37
المنيا 25 37
أسيوط 26 38
سوهاج 26 40
قنا 26 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 27 41
الوادي الجديد 24 42
شلاتين 28 42
أبورماد 29 41
رأس حدربة 29 41
حلايب 30 40

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