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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:35 ص

إقصاء 15 عارضة أزياء من مسابقة بسبب لون بشرتهن

إقصاء 15 عارضة أزياء
dostor.org/2255118

أقصيت مجموعة عارضات أزياء من تجربة الأداء لعرض ملابس البحر لأسبوع موضة السباحة في فلوريدا، بسبب لون بشرتهن الداكن.

ونشرت صحيفة "إندبندنت"، أن جويا تالبوت، تعرضت للتمييز العنصري مع 15 فتاة سمراء.

ووفقًا لجويا، فإن منظمي تجربة الأداء أوقفوا العرض عندما شاهدوا اقتراب مجموعة الفتيات السمر، لتقديم عرضهن مثل بقية المشاركات.

وحسب تالبوت، فقد برر المنظمون إيقاف المسابقة ومنع قبول عارضات أخريات، بأنهم "لم يعودوا بحاجة إلى نماذج سوداء، لذا فإن هؤلاء العارضات من إفريقيا لا.. لا".

وشاركت تالبوت ما حصل معها على شبكات التواصل الاجتماعية وحصلت على دعم واسع من المتابعين.

وكتب أحد رواد إنستجرام: "يا فتيات أنتن جميلات جدا، لا أستطيع أن أصدق أن التمييز العنصري لا يزال موجودا في بلادنا".

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