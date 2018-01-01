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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:35 ص

صحيفة عمانية تطالب إسرائيل بالاستماع لصوت العقل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
dostor.org/2255117

انتقدت صحيفة "الوطن" العمانية، في عددها الصادر اليوم الخميس، اقتراح جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته "الشاباك" تشديد الإجراءات على المعابر التي تدخل منها البضائع والأغذية والأدوية إلى قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالاستماع لصوت العقل.

وقالت الصحيفة في تعليق تحت عنوان "الغلبة لصاحب الأرض" إن الاقتراح يأتي بسبب اقتناع قادة "الشاباك" بأن المستوى السياسي الإسرائيلي يسعى لشن عملية عسكرية على القطاع، ضمن سيناريوهات متعددة تشمل عملية محدودة لعدة أيام، لضرب أهداف استراتيجية تابعة لحماس، وصولًا إلى سيناريو متطرف يشمل اجتياح قطاع غزة، وهي خطوة يرفضها الجيش حاليا.

وأكدت الصحيفة أن مطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بمضاعفة انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتضييق الخناق عليه، تعطي انطباعًا بأنه يدرك خطورة شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وأنه يوقن أن هذه الحماقة لن تكون نزهة، بل سيدفع خلالها ثمنًا باهظًا، ربما هذه المرة تكون مختلفة في الأسلوب والأداء للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عما سبق أثناء محاولة الاجتياح العدواني الإسرائيلي الأخير على القطاع. فالغلبة دائمًا في صف صاحب الأرض والحق.

واختتمت (الوطن) تعليقها مطالبة الجيش الاسرائيلي بإعمال صوت العقل بقوة الآن قبل ارتكاب أي حماقات مدمرة، مؤكدة أن الفلسطينيين لا يبحثون ولا يريدون أكثر من حقوقهم المعروفة والمنصوص عليها في شرعة الأمم المتحدة وفي القرارات الصادرة عنها، بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، ورفع الحصار وجميع أشكال الإجرام والإرهاب التي يمارسها المحتل الإسرائيلي عليهم صباح مساء.

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