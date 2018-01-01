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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:34 ص

"مدبولى": جار تنفيذ 4704 وحدات "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
الدستور
dostor.org/2255114

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ ٤٧٠٤ وحدات (١٩٦ عمارة)، بمشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، ويتم حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات لـ1632 وحدة (68 عمارة) بالمشروع، كما يجرى تنفيذ ١١٢٣٢ وحدة (٤٦٨ عمارة) بمشروع "دار مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 20%، وتنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى المتميز.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه يجرى تنفيذ أعمال الحفر لـ110 فيلات، وأعمال الإحلال لـ20 فيلا، وأعمال صب الخرسانة العادية لـ12 فيلا، موضحًا أن إجمالي الفيلات المقرر تنفيذها بالمرحلة الأولى، 1180 فيلا، توفر 2134 وحدة، وتتنوع الفيلات ما بين 665 فيلا كلاسيك (299 فيلا منفصلة - 82 فيلا متصلة - 284 فيلا شبه متصلة)، و515 فيلا مودرن (230 فيلا منفصلة - 70 فيلا متصلة - 214 فيلا شبه متصلة)، وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ عدد 124 فيلا، تم بدء الحفر والإحلال منذ تسعة أيام وجار التجهيز لصب سقف الدور الأرضى.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: تم البدء فى أعمال الجسات لتنفيذ 12 برجًا من إجمالى 30 برجًا من المقرر تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، وأوضح المهندس حسام الريفى، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة تتولى تنفيذ 6 أبراج منها، وتم الانتهاء من عمل الجسات لعدد 3 أبراج ويجرى عمل جسات لـ 3 أبراج أخرى.

وتابع: تم الانتهاء من تخطيط الطرق الخاصة بالمرحلة الأولى للمدينة، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق (فرمة) بطول 44 كم، 50%، وتم اعتماد المخطط العام لشبكة الصرف الصحى، وشبكتى المياه والرى، وشبكة المطر، وتم إسناد أعمال المرافق للجزء الشرقى من المرحلة الأولى بمساحة 1000 فدان لشركة المقاولون العرب بقيمة تقديرية 1.06 مليار جنيه، والجزء الغربي بمساحة 1063 فدانًا لشركة كونكورد.

وأوضح المهندس حسام الريفى، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة تقوم بتنفيذ مبنى الجامعة وتم الانتهاء من أعمال الجسات لـ7 مبانى لكليات مختلفة، كما يجرى العمل فى إنشاء أسوار الجامعة.

"مدبولى": جار تنفيذ 4704 وحدات "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة
"مدبولى": جار تنفيذ 4704 وحدات "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة
"مدبولى": جار تنفيذ 4704 وحدات "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة
"مدبولى": جار تنفيذ 4704 وحدات "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة
"مدبولى": جار تنفيذ 4704 وحدات "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة
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