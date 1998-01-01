وزير التجارة: مصر حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادى الإفـريقى

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادى الإفـريقى مـن خـلال تعـزيز دور الكيـانـات الاقتصـادية الإفـريقية الإقـليميـة والمضي قدما في عملية الاندماج بينها بشكل يساهم بفعالية في إزالة القيود الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية وسهولة انتقال رؤوس الأموال وعناصر الإنتاج وخلق سوق إقليمي لجميع السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار، وبخاصة وأن تكتل الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.



وأضاف "نصار" أن القارة الإفريقية تمتلك الطاقات والقدرات والثروات وأيضا الإرادة السياسية كي تنطلق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء، وهو الهدف الذى يجب أن تتضافر جهود الدول الأعضاء لتحقيقه حتى تصبح القارة الإفريقية قوة فعالة ومؤثرة إقليميا ودوليا.



تصريحات الوزير جاءت على هامش مشاركته فى فعاليات القمة العشرون للكوميسا المنعقدة بالعاصمة الزامبية لوساكا التى بدأت أعمالها أمس الأربعاء بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.



وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الإفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والمستجدات على الساحة الأفريقية وبخاصة بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية في العاصمة الرواندية كيجالي خلال شهر مارس الماضى.



ولفت "نصار" إلى أن انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي) الكوميسا (في يونيو 1998، وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها في أكتوبر سنة 2000، قد ساهم فى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى أعضاء التجمع، إذ زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998، زادت إلى 608 مليون دولار عام 2017، فى حين زادت الصادرات المصرية بما فيها الصادرات إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى1،6 مليار دولار عام 2017.



وأوضح أن مصر ضخت استثمارات متزايدة في عدد من الدول أعضاء الكوميسا، مشيرا فى هذا الاطار الى المؤتمر الناجح الذى عقدته مصر حول الاستثمار في إفريقيا خلال شهر ديسمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، الذى استهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للدول الإفريقية.



وأشار نصار إلى أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل هذا الحدث سنويا، فإن مصر تتطلع إلى مشاركة أشقائها الأفارقة في منتدى إفريقيا القادم، كما أعرب عن تطلع مصر لاستضافة قمة الكوميسا الثانية والعشرين.



كما وجّه الوزير الدعوة للدول الأعضاء بالكوميسا للمشاركة في المعرض التجاري الدولي الإفريقي الذى من المقرر أن تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018، وذلك بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، لافتا إلى أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه إذ يمثل منصة لتبادل المعلومات بشأن التجارة والاستثمار والسوق بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.



ونوه بأن تجمع الكوميسا شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا مهما وحيويّا في تطوير آلياته من أجل العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، مشيدا فى هذا الصدد بالجهود التي قامت بها الكوميسا بالتنسيق مع النيباد من أجل العمل على تنفيذ الطريق البرى الذى يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحى النهرى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف توفير منفذا إضافيا لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء فى الكوميسا، وهو المشروع الذى اعلنت مصر التزامها برعايته والقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.