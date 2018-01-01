ضبط 48 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية استهدفت قطاعى شمال وجنوب المحافظة، أسفرت عن ضبط 48 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 240 حكما قضائيا، بينها أحكام بالسجن المؤبد.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مدعمة بحوزة عدد من التجار قبل بيعها بالسوق السوداء.



وأزال ضباط شرطة المرافق 680 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، فى حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، والطريق الدائرى، ومحيط محطات المترو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.