محكمة ألمانية ترفض دعوى تطالب بمنع إقامة مشروع "نورد ستريم 2"

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا دعوى قضائية رفعتها جماعة معنية بالبيئة، لمنع إقامة مشروع خط أنابيب الغاز الجديد "نورد ستريم 2"، المتجه من روسيا إلى ألمانيا.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، أن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن الجماعة البيئية فشلت في تفسير قضيتها بشكل كاف.



ويهدف مشروع "نورد ستريم 2"، البالغ طوله حوالى 1200 كيلومتر، إلى مضاعفة قدرات خط "نورد ستريم 1"، والسماح بنقل المزيد من الغاز مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

