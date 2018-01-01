44 مليون جنيه لإحلال وتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

صرّح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم تخصيص 44 مليون جنيه، خلال العام الحالي 2018 - 2019، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.



وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 13.4 مليون جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها، ومنها استكمال إحلال وتجديد آبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعى بمراكز المراغة وساقلتة وأخميم والمنشاة، وكذا تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب، ويتضمن محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة، وآبارا ارتوازية، ووحدات ترشيح طبيعى، وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة.



وأضاف أنه تم أيضًا تخصيص مبلغ 7.6 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى، وتشمل إحلال وتجديد محطتى معالجة صرف صحى الكولا بأخميم وسوهاج غرب بسوهاج، ومزرعة صرف صحى أخميم، وكذلك شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بمركزى سوهاج وطهطا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على زيادة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشبكات.