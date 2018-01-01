عمومية "دايس للملابس" تُقر تعديل النظام الأساسى

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن الجمعية العامة غير العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، أقرت تعديل مواد بنظامها الأساسي.



وأوضحت الشركة، منذ قليل، أن الجمعية قررت تعديل المادة 3 والمادة 4، بإضافة فروع إنتاجية جديدة.



وأضافت الشركة أن الجمعية أقرت أيضا تعديل المواد 7 و21 و46 و48 من النظام الأساسي.



وكانت الشركة نوهت، في وقت سابق، بأنها عقدت جمعية عامة غير عادية يوم 19 أبريل الماضي، ولكن لم يتم اعتماد الجمعية لمخالفة الشركة نص المادة 70 في قانون 159 لسنة 1981، وكذلك مخالفة نص المادتين 203 و202 في اللائحة التنفيذية لذات القانون، والخاص بالمادة 48 من النظام الأساسي للشركة، وتمت الدعوة إلى انعقادها يوم 25 يونيو.