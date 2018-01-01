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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:26 ص

تشيلسى يقترب من ضم دانييلى روجانى

دانييلي روجاني
دانييلي روجاني
أ ش أ
dostor.org/2255097

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي تشيلسي الإنجليزي، من تعزيز صفوفه من نظيره يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن تشيلسي تقدم في مفاوضاته مع يوفنتوس، ووكيل أعمال المدافع دانييلي روجاني، تمهيدًا لضمه بداية من الموسم الجديد.

وأضاف الموقع، أن اللاعب وافق على الانضمام للبلوز، بعقد لمدة 5 سنوات، موضحًا أن عملية انتقال اللاعب، قد تتم مقابل 50 مليون يورو.

وتابع الموقع، أن روجاني سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ4 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يجري الكشف الطبي خلال يومين في البلوز.

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