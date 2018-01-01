مصرع 12 وإصابة 28 عاملًا في تصادم سيارتي نقل بالمنيا
لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 28 آخرين معظمهم من عمال المحاجر فى حادث تصادم سيارة نقل كانت محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل على طريق قرية الشرفاء التابعة لمركز المنيا.
وتبين أن السيارة النقل اصطدمت بعد تصادمها بالسيارة الربع نقل بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا ومطعم، وذلك بقرية الشرفاء المؤدى للمنيا الجديدة والطريق الصحراوى الشرقى.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل وأخرى ربع نقل على طريق قرية الشرفاء مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين وتم الدفع بـ 18 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.