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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:29 ص

مصرع 12 وإصابة 28 عاملًا في تصادم سيارتي نقل بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254988

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 28 آخرين معظمهم من عمال المحاجر فى حادث تصادم سيارة نقل كانت محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل على طريق قرية الشرفاء التابعة لمركز المنيا.

وتبين أن السيارة النقل اصطدمت بعد تصادمها بالسيارة الربع نقل بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا ومطعم، وذلك بقرية الشرفاء المؤدى للمنيا الجديدة والطريق الصحراوى الشرقى.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل وأخرى ربع نقل على طريق قرية الشرفاء مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين وتم الدفع بـ 18 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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