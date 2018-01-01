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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 10:19 ص

9.7 مليارات درهم أرباح 5 بنوك فى دبى خلال 6 أشهر

9.7 مليارات درهم
وكالات
dostor.org/2254974

زادت الأرباح الصافية لخمسة بنوك في دبي إلى نحو 9.7 مليارات درهم عن النصف الأول من العام الجاري بنمو 23% على أساس سنوي أو ما يعادل 1.8 مليار مقارنة بنحو 7.8 مليارات عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب مسح "البيان الاقتصادي" اقتربت أصول البنوك الخمسة من حاجز تريليون درهم بعد بلوغها 947.76 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 935.8 مليارًا في نهاية 2017.

ولم يشمل المسح بنك الإمارات للاستثمار حيث لم يعلن عن نتائجه النصفية حتى الآن، وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة بعدما زادت أرباحه إلى 5.02 مليارات في النصف الأول بنمو 28.8% مقارنة بنحو 3.89 مليارات في الفترة المقابلة من 2017.

وحل بنك دبي الإسلامي ثانيًا بأرباح تخطت 2.4 مليار درهم في النصف الأول بنمو 13.9% مقارنة بنحو 2.14 مليار في الفترة المقارنة من العام الماضي، ثم بنك المشرق بعدما حقق أرباحًا صافية 1.16 مليار درهم بنمو 5.2% مقارنة مع 1.1 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.

بينما جاء بنك دبي التجاري في الصدارة من حيث نسبة النمو بعدما زادت أرباحه 68.7% من 332.45 مليون درهم في النصف الأول من 2017 إلى 560.77 مليونًا في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بنحو 25.5% إلى 485.29 مليون درهم في النصف الأول مقابل نحو 386.78 مليونًا في الفترة المقارنة من 2017.

وقال المحلل المالي فيجاي فاليشا، لـ«البيان الاقتصادي» إن نتائج بنوك دبي فاقت التوقعات وتؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، سيما في ظل اتباعها نهج منضبط في إدارة التكاليف والمخاطر، وتوقعوا استمرار وتيرة النمو خلال العام الحالي مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

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