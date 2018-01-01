الآثار: ورشة تدريبية لصناعة الجلود بالمتحف المصري

ينظم المتحف المصري، اليوم الخميس، ورشة تدريبية لصناعة الجلود للخريجين من جميع التخصصات للمرأة المعيلة، وذلك بدأً من يوم الأحد الموافق ٢٢٧٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



وقالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن تلك الورشة تأتي ضمن الحملة التي أطلقها القطاع تحت عنوان " معًا نبني مصر"تفعيلًا لدور المتاحف لعلاج البطالة والتنمية المجتمعية من خلال تعليم المتدربين حرفة يدوية تساهم فى رفع المستوى المادى والثقافى لهم.



وأوضحت أن الورشة تبدأ بجولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعرف على أهم مقتنياته والجوانب المتعددة للحضارة المصرية القديمة، يليها التطبيق العملي لورشة الجلود لإنتاج العديد من المنتجات المستوحاه من الفن المصري القديم، وذلك تحت إشراف أحمد زكريا رئيس نادى اليونسكو لأعمال الجلود.