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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 10:05 ص

331 مليار درهم أصول "المركزى" الإماراتى الأجنبية بنهاية يونيو

المركزي الإماراتي
المركزي الإماراتي
وكالات
dostor.org/2254955

رفع المصرف المركزي الإماراتي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 331.07 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري 1.4 %، مقابل 326.61 مليارا في مايو الماضي، وبانخفاض على أساس سنوي 2.1 %، مقابل 338.34 مليارًا في يونيو 2017.

وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي، أن النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، بلغت 260.48 مليار درهم في يونيو الماضي، مرتفعة من 257.23 مليار في مايو السابق عليه، بزيادة 1.3 %، ومقابل 227.65 مليار في يونيو 2017، بزيادة 14.4 %.

ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 55.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقابل 55.19 مليار في مايو السابق عليه، بينما ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 15.39 مليار درهم في يونيو الماضي، من 14.19 مليار في مايو السابق عليه.

وسجلت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول نحو 386.07 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي، بزيادة على أساس شهري قدرها 0.9 %، مقابل 382.48 مليار درهم في مايو السابق عليه، وبانخفاض على أساس سنوي بنسبة 1.5 %، مقابل 391.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2017.

ووفقًا لبيان ميزانية المصرف المركزي لشهر يونيو 2018، توزّعت أصول المصرف بواقع 185.6 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، مقابل 180.75 مليار في مايو السابق عليه، إلى جانب استثمارات بنحو 104.18 مليارات درهم في الشهر الماضي، مقابل 104.19 مليارات في مايو السابق عليه.

وتوزعت الأصول أيضا بواقع 88.48 مليار درهم للودائع في نهاية يونيو الماضي، مقابل 90.02 مليار في مايو السابق عليه، إلى جانب 3.28 مليارات درهم للقروض والسلف، و4.53 مليارات درهم للأصول الأخرى.

وبلغت قيمة الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة 86.14 مليار درهم في نهاية يونيو 2018، مقابل 86.84 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

وعلى صعيد المجاميع النقدية للجهاز المصرفي بشكل عام، فقد ارتفعت السيولة بمفهومها الشامل (ن3)، بمقدار 13.9 مليار درهم في يونيو الماضي، ما زاد من إجمالي رصيده التراكمي إلى تريليون و553.6 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و539.7 مليار درهم في مايو السابق عليه.

ووصلت قيمة الودائع الحكومية إلى 253.5 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة 7.7 %، أو ما يعادل 18.2، مقارنة بنحو 235.3 مليار درهم في مايو السابق عليه، وبلغت قيمة الودائع المصرفية النقدية 424.4 مليار درهم، والودائع شبه النقدية 804.6 مليارات درهم.

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