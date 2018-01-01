ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 5.8 مليون برميل يوميًّا

أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى 411.1 مليون برميل بواقع 5.8 مليون برميل يوميا.



وأوردت إدارة معلومات الطاقة، وجود انخفاض في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 3.2 ملايين برميل خلال الفترة ذاتها، إلى 235.8 مليون برميل.



كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 0.4 مليون برميل، الأسبوع الماضي، إلى 121.3 مليون برميل.



وارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط الخام، الأسبوع الماضي، إلى مستوى قياسي جديد، عند 11 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.9 ملايين برميل يوميا.