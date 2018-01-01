غدا.. "المركزى" يطرح أذون خزانة بقيمة 16.7 مليار جنيه
يطرح اليوم الخميس البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16.7 مليار جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.2 مليار جنيه لأجل 182 يومًا وتبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 لأجل 364 يومًا.
يطرح اليوم الخميس البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 16.7 مليار جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.2 مليار جنيه لأجل 182 يومًا وتبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 لأجل 364 يومًا.
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