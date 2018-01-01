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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 10:02 ص

"ساكسو بنك": شركات التكنولوجيا الأميركية الأكثر تداولا بالمنطقة

ساكسو بنك
ساكسو بنك
وكالات
dostor.org/2254941

أعلن ساكسو بنك، المتخصص بالتكنولوجيا المالية والتداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، قائمة شركات التكنولوجيا التي سجّلت أسهمها أعلى معدّلات التداول من قِبل متداوليه وعملائه في الشرق الأوسط، خلال الربع الثاني 2018 الذي خيّمت عليه حالة من انعدام الاستقرار السياسي ومخاطر نشوب حربٍ تجارية.

كانت أسهم شركة التكنولوجيا الأميركيّة «إنفيديا كورب»، التي تتمتع بمكانة رائدة في الحوسبة فائقة السرعة وحوسبة الذكاء الاصطناعي، الأكثر تداولًا من قِبل عملاء ساكسو بنك بمنطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني 2018.

وحلّ عملاقا التجارة الإلكترونية «أمازون» و«علي بابا» في المرتبتين الثانية والثالثة تباعا من حيث الأسهم الأكثر تداولًا في المنطقة عبر منصات التداول الإلكترونية لـ«ساكسو بنك» خلال فترة الربع الثاني 2018.

وقال بيتر جارني، رئيس استراتيجية الأسهم لدى «ساكسو بنك»: لا تزال أسهم شركات التكنولوجيا تسجل أعلى معدلات التداول من قبل عملاء البنك في الشرق الأوسط، بفضل أداء أسعارها الجاذبة ومكانتها المعروفة في الأسواق.

ولعل أبرز ما تغيّر خلال السنوات القليلة الماضية هو أن شركات التكنولوجيا الصينية باتت تتصدّر قوائم الأسهم الأكثر تداولًا، إذ أصبح المستثمرون العالميون يدركون أخيرًا فرص النمو المرتبطة بتلك الأسهم.

وتشمل قائمة التصنيف الأسهم الثلاثة الأكثر تداولًا بالاستناد إلى صافي حجم التداول، وكذلك الأسهم الثلاثة الأكثر نشاطًا للبيع على المكشوف (العقود مقابل الفروقات) بحسب عدد العملاء الذين قاموا ببيع السهم.

وضمت قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بين مستخدمي منصات ساكسو بنك في الشرق الأوسط إنفيديا كورب وأمازون وعلي بابا.

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