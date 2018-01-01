"نيكى" يهبط بعد صعود لأربعة أيام

قطع المؤشر نيكي الياباني موجة مكاسب دامت لأربع جلسات في معاملات متقلبة اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح إذ أبطل الأداء الضعيف لأسهم الشركات المرتبطة بالسياحة الداخلية أثر مكاسب شركات النفط ومصنعي الآلات.



وتبخرت مكاسب نيكي المبكرة بحلول ما بعد الظهر ليغلق منخفضا 0.1 % عند 22764.68 نقطة، وتلك أول خسارة في خمسة أيام وتأتي بعد أن بلغ المؤشر 22949.32 أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى له منذ 13 يونيو.



وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية "مستوى 23 ألف نقطة أصبح مستوى المقاومة الفوري لنيكي وعندما يقترب المؤشر من هذا المستوى فإن جني الأرباح يحدث".



ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % إلى 1749.59 نقطة وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة الداخلية مثل مصنعي مستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال بعد أداء قوي في الفترة الأخيرة، وقال المتعاملون إن مستثمري الأجل الطويل مثل مديري صناديق التقاعد سعوا إلى جني الأرباح من مكاسب الفترة الأخيرة بينما أعادوا شراء أسهم صناع الآلات المنخفضة بفعل التباطؤ الاقتصادي الصيني.



وهوى سهم شيسايدو 4.8 % وفانكل 9.3 %، وانخفض سهم بيجون لصناعة زجاجات الرضع 5.2 %.



وانتعشت أسهم شركة الآلات التي تعرضت لضغوط في الآونة الأخيرة بفعل بواعث القلق من تباطؤ الطلب الصيني، وزاد سهم ماكينو ميلينج ماشين 2.6 % وأوكوما وياسكاوا إلكتريك 2.4، لكل منهما.



وقفزت أسهم شركات النفط بعد أن نشرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن موزعي النفط اليابانيين يستعدون لتعليق واردات النفط الخام الإيراني تمشيا مع المطالب الأمريكية مما يؤجج التكهنات بارتفاع تكاليف الشراء وأسعار النفط.



وقفز سعم إديميتسو كوسان 3.1 % وشوا شل 3.8 % وكوسمو إنرجي 4% وإنبكس 3.3 %.