"مدبولى": تشغيل تجريبى لمشروعى مياه شرب وصرف صحى بأسيوط

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حاليًا إجراء تجارب التشغيل لمشروع الصرف الصحى بقرية إسكندرية التحرير، ومشروع تنفيذ وحدة معالجة حديد ومنجنيز بقرية مسارة ديروط، وتطوير شبكات مياه مسارة وكومبوها بديروط، بمحافظة أسيوط، بتكلفة 55 مليون جنيه، ممولة كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية، موضحًا أن عدد المستفيدين من المشروعين 27 ألف نسمة.



وقال المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد إن مشروع مد خدمة الصرف الصحى بقرية إسكندرية التحرير، يتضمن "التجميع" (الوصلات المنزلية وشبكة الانحدار)، ويمثل 44 % من قيمة المشروع، ومحطة رفع صرف صحى (الفرعية)، وتمثل 36 % من قيمة المشروع، وخط طرد قطر 315 مم بطول 2.5 كم تقريبًا، ويمثل 20 % من قيمة المشروع، وتبلغ الطاقة التصميمية حوالى 76 لترثانية، وتخدم حوالى 10 آلاف نسمة، وهم: سكان منازل الأسر الأولى بالرعاية، وسكان عمارات الإسكان الاجتماعى، ومناطق غيرها، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليون جنيه، ممولة كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية.



وأضاف أن الطاقة التصميمية لمحطة مياه مسارة الارتوازية تبلغ حوالى 150 لترثانية، وتخدم حوالى 17 ألف نسمة من سكان قريتى مسارة وكومبوها وتوابعهما بمركز ديروط، بمحافظة أسيوط، وتضمن المشروع تنفيذ وحدة فصل حديد ومنجنيز بمحطة مسارة ديروط، وتطوير شبكات مياه مسارة وكومبوها ديروط، بطول 10 كم، وتبلغ تكلفة المشروع 35 مليون جنيه، ممولة كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية.

