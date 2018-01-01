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الخميس 19/يوليه/2018 - 09:54 ص

"بلومبرج": أرباح أكبر بنكين فى دبى تفوق التوقعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2254926

قالت وكالة بلومبرج، إن أكبر مصرفين في دبي، الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، حققا أرباحا تفوق التوقعات بسبب فورة نشاط البناء والإنشاء في الإمارة، ما ساعد في ارتفاع معدل الإقراض من جانب المصرفين.

وأضافت بلومبرج أن البنوك في دبي تلقت دفعة قوية من تزايد مشاريع الإنشاء والبناء استعدادا لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل النمو في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى 2.5% العام الحالي، مقابل 0.5% العام الماضي حسب 10 توقعات من خبراء مختلفين، بينما توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يصل النمو إلى 3.5% العام الحالي و3.9.% العام المقبل في دول الخليج المصدرة للنفط ومنها الإمارات.

ونقلت الوكالة عن شاين نلسون رئيس تنفيذي بنك الإمارات دبي الوطني أمس مساهمة ارتفاع معدل الإقراض.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني وافق في مايو الماضي على شراء بنك دنيزبنك التركي من بنك سبيربنك الروسي مقابل 3.2 مليارات دولار في إطار خطته للتوسع وتنويع قاعدته.

كما نقلت الوكالة عن عدنان شلوان رئيس تنفيذي بنك دبي الإسلامي أن البنك سوف يكشف قريبًا عن اتجاه جديد للتوسع بأسلوب رقمي وسوف يغير الطريقة التي يرضي بها العملاء من خلال رفع الكفاءة والعائدات.

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