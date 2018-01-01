اليوم.. "المصيلحي" يجتمع بمديري المديريات لإعلان ضوابط إضافة المواليد

يجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات، اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للإعلان عن الضوابط الجديدة لاستقبال طلبات تسجيل المواليد الجديدة علي البطاقات التموينية التي ستبدأ من شهر أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر لتحديد حجم الأعداد التي تقدمت لإضافة المواليد على البطاقات بشرط ان تكون الإضافة للمولود الجديد عامين حتى 16 عاما.



وقال المصيلحي في تصريح خاص للدستور، إنه لم يعلن خلال الأيام الماضية عن الضوابط النهائية لإضافة المواليد والأعمار التي سيتم إضافتها والشرائح المستهدفة دون الرجوع والموافقة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء على هذه الإجراءات.



ولفت إلى انه سيتم استهداف أولا الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية والتي تشمل المعاشات التضامنية والمعاشات التأمينية ومعاشات برنامج كرامة وتكافل والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يمثلون نسبة 38% من إجمالي التعداد السكاني ثم بعد ذلك يتم إضافة الفئات الأخرى.

