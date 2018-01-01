القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
مصر
الخميس 19/يوليه/2018 - 09:53 ص

اليوم.. "المصيلحي" يجتمع بمديري المديريات لإعلان ضوابط إضافة المواليد

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
صلاح عامر
dostor.org/2254923

يجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات، اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للإعلان عن الضوابط الجديدة لاستقبال طلبات تسجيل المواليد الجديدة علي البطاقات التموينية التي ستبدأ من شهر أغسطس المقبل ولمدة 3 أشهر لتحديد حجم الأعداد التي تقدمت لإضافة المواليد على البطاقات بشرط ان تكون الإضافة للمولود الجديد عامين حتى 16 عاما.

وقال المصيلحي في تصريح خاص للدستور، إنه لم يعلن خلال الأيام الماضية عن الضوابط النهائية لإضافة المواليد والأعمار التي سيتم إضافتها والشرائح المستهدفة دون الرجوع والموافقة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء على هذه الإجراءات.

ولفت إلى انه سيتم استهداف أولا الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية والتي تشمل المعاشات التضامنية والمعاشات التأمينية ومعاشات برنامج كرامة وتكافل والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يمثلون نسبة 38% من إجمالي التعداد السكاني ثم بعد ذلك يتم إضافة الفئات الأخرى.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ اسبوع

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ أقل من شهر

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 19/ 7/ 2018

أحزاب وقوى سياسية تستعد لمؤتمر الرئيس مع شباب الجامعات

اليوم.. الحكم على المتهم بالتعدى على السيدات بروض الفرج

الباز عن بيان محمد الجارحى: "تدليس وتضليل" (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهور جديد لـ "محمد صلاح" في مدينة الأحلام

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

مصرع 12 وإصابة 28 عاملًا في تصادم سيارتي نقل بالمنيا

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

ads
ألبومات الصور

محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات شرم الشيخ للمؤاتمرات

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

ظهور جديد لـ "محمد صلاح" في مدينة الأحلام

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

مصرع 12 وإصابة 28 عاملًا في تصادم سيارتي نقل بالمنيا

"جروس" يستقر على الراحلين من الزمالك

كشكول

استمرار توافد الطلاب علي معامل التنسيق بالمدينه الجامعية بجامعة عين شمس

رسوب 44% من المتفوقين يجبر وزير التعليم على اتخاذ هذا القرار

أستاذ بإعلام القاهرة: شائعات بلا حدود لأثارة الذعر بين المواطنين

"طب طنطا" تطلق حملة للبرنامج الدولي بنظام الساعات المعتمدة للحصول على البكالوريوس

جامعة المنوفية تقدم منح متميزة للأوائل على مستوى الجمهورية

الأمصار

من الإسكندرية إلى دمنهور.. انطلاق المهرجان الصيفي للموسيقى

بعد 20 عاما من العداء.. إثيوبيا تعين أول سفير لها في إريتريا

"روبين ويليامز" يحكي قصته في فيلم وثائقي بعد موته

مناهج دراسية تشعل أزمة سياسية بين اليابان وكوريا الجنوبية

شبيهة ترامب تظهر في روسيا قبل لقائه بـ"بوتين" في فنلندا

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

واشنطن تؤكد عدم وجود أدلة تدين القس الأمريكي المحتجز بتركيا

ابتكار روسي يطيل عمر القلب المتبرع به

فولفو تنافس تسلا بسيارة كهربائية مميزة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎