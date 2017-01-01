14 % نموًا فى أرباح "دبى الإسلامى" خلال 6 أشهر

ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي خلال النصف الأول إلى 2 مليار و441 مليون درهم بزيادة 14% مقارنةً بنحو 2 مليار و143 مليون درهم في الفترة نفسها من 2017 مدفوعًا بالارتفاع الكبير في الدخل الناتج عن الأعمال الرئيسية.



وارتفع إجمالي الدخل إلى5،577 مليون درهم بزيادة 15% مقارنة بـ4،865 مليون في الفترة نفسها من 2017.



وقفز صافي الإيرادات التشغيلية إلى 4،036 مليون درهم بزيادة 10% مقارنة بـ3،677 مليون حققها البنك في الفترة نفسها من 2017 ووصلت خسائر انخفاض القيمة إلى 392 مليون درهم.



واستمرت الإدارة الفعالة للتكاليف مع معدل التكلفة إلى الدخل عند 29.4% فيما تحسن صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.15% ليصل إلى أعلى نطاق للتوجه في هذا العام.



وارتفع صافي الموجودات التمويلية إلى 141.8 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بـ133.3 مليار درهم نهاية 2017 وارتفعت استثمارات الصكوك إلى 28.4 مليار درهم بزيادة 18% مقارنة مع 24.0 مليار درهم نهاية 2017.



وبلغ إجمالي الموجودات 215.6 مليار درهم بنمو 4% مقارنة مع 207.3 مليار في نهاية 2017 وحقق معدل التمويلات غير العاملة تحسنًا ثابتًا ليبلغ 3.3% كما ارتفع معدل تغطية المخصصات 120%.



ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 158% ما يشير إلى توفر الاحتياطي والسيولة القوية في الميزانية العمومية.



وبلغت ودائع المتعاملين 151.4 مليار درهم في النصف الأول بزيادة 3% مقارنة مع نهاية 2017، فيما شكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير حصة كبيرة بلغت 39% من إجمالي قاعدة الودائع، مرتفعةً من 37% في نهاية 2017 ووصلت نسبة التمويل إلى الودائع إلى 94% مع استمرار تعزيز الكفاءة.



ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.3%، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 12.4% وسجل رأس المال من الشق الأول CET 1 نسبة 13.0%، ليوفر مجالًا كبيرًا للنمو ضمن معايير بازل 3 الجديدة.



وتحسنت الأرباح لكل سهم بشكل أكبر إلى 0.38 درهم في النصف الأول مقارنة بـ0.33 في الفترة نفسها من العام الماضي.



وبقي معدل العوائد على الموجودات ثابتًا عند 2.33% في النصف الأول من 2018، وحافظت العوائد على حقوق المساهمين على نسبتها بنحو 18.8%.017.