رياض منصور: الحالة الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن الأسبوع المقبل

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري حول الحالة الفلسطينية، بمشاركة كافة أعضاء المجلس وعدد كبير من الدول.



وقال منصور، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس: "إن الجلسة ستقدم إحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة من قبل نيكولاي ميلادينوف حول الأوضاع على الأرض في فلسطين، وما هو المطلوب من مجلس الأمن الدولي ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين".



وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أن هناك مشاورات مكثفة من قبل أطراف عديدة مع طواقم الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل أن يلبي التقرير الذي سيصدره مسألة الحماية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة من العدوان الإسرائيلي ضد الأهالي في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشار منصور إلى اجتماع عقد قبل أيام مع السفراء العرب في الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على تشكيل فريق من السفراء للالتقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، لمناقشة بعض الأفكار والمقترحات المتعلقة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، معربا عن أمله أن يتضمن تقرير الأمين العام المقبل، التي تنتهي مدة إصداره في السادس عشر من الشهر المقبل، هذه الأفكار والمقترحات.