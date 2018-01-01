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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 09:44 ص

"هيرميس" تتوسع فى نيجيريا أكبر الأسواق الاستهلاكية بإفريقيا

كريم عوض
كريم عوض
اكرم عمران
dostor.org/2254906

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، الدخول في اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة «پريميرا أفريكا» إحدى أبرز شركات الخدمات المالية وبحوث الاستثمار بالسوق النيجيري.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المجموعة المالية هيرميس للتوسع الجغرافي بتواجدها المباشر في الأسواق المبتدئة والناشئة، علمًا بأن الشركة تعتزم استغلال تواجدها بهذا السوق الواعد كمنصة للتوسع بأعمالها لخدمة أسواق غرب إفريقيا على غرار مقرها في كينيا الذي يخدم أسواق شرق أفريقيا.

ويخدم المقر الجديد جميع عملاء الشركة الباحثين عن الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة، وبخاصة أن السوق النيجيري ينبض بفرص النمو الجذابة باعتباره أكبر الاقتصادات الأفريقية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة «پريميرا أفريكا» في لاجوس، إذ تقدم الشركة باقة من الخدمات المالية لعملائها من المستثمرين المحليين والأجانب.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ سوف تعمل الشركة الجديدة تحت العلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس، ما سيسهم في تواجد اسم رائد لأكثر من 30 عامًا في مجال الخدمات المالية لخدمة السوق النيجيري.

وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن نيجيريا تمثل رابع التوسعات خارج أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام، كما تعد امتدادًا لاستراتيجية التوسع بتواجد الشركة المباشر في أبرز الأسواق المبتدئة.

لفت عوض إلى أن إتمام عملية الاستحواذ سيساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لكافة عملاء الشركة من خلال تواجدنا المباشر في 12 دولة موزعة على أربع قارات.

وأحرزت المجموعة المالية هيرميس تقدمًا ملحوظًا في توسعاتها الاستراتيجية على مدار العام الماضي، حيث توسعت الشركة بتواجدها المباشر في أسواق باكستان وكينيا وبنجلاديش، بالإضافة إلى حصول مقر الشركة بالعاصمة البريطانية لندن على رخصة مزاولة النشاط من هيئة الرقابة والخدمات المالية البريطانية (FCA).

وأضاف عوض أن تركيزنا المتواصل على تعزيز خدماتنا في الأسواق الجديدة قد أثمر عن احتلال المجموعة المالية هيرميس المركز الأول في تصنيف «Extel Survey 2018» لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة حول العالم، متقدمة من المركز التاسع خلال العام الماضي، كما نجحت الشركة في إتمام الطرح العام لشركة «ASA International ‘ASA’» التي تمتلك تواجد جغرافي منتشر في افريقيا في بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن نيجيريا هي أكبر سوق استهلاكي في أفريقيا، كما أنها واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات على مستوى القارة بجانب مصر وجنوب أفريقيا. وتابع عبيد أن السوق النيجيري احتل صدارة تنفيذات وإيرادات نشاط الوساطة بجميع الأسواق المبتدئة التي تعمل بها الشركة بشكل غير مباشر على مدار عام 2017.

ومن ناحية أخرى لفت على خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة ركزت على دخول السوق النيجيرية لما تنفرد به من مقومات نمو جذابة باعتبارها واحدة من كبرى الأسواق المبتدئة وأكثرها تنوعًا حول العالم، فضلًا عن المردود الإيجابي لسلسلة الإصلاحات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد النيجيري ومن بينها تخفيض قيمة العملة المحلية.

ويتوقع خالبي أن ترتفع تقييمات السوق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استقرار العملة المحلية في نيجيريا وذلك في ضوء تعافي أسعار البترول وزيادة التدفقات الاستثمارية الداخلة، فضلًا عن تنامي قدرة نيجيريا على طرق أبواب أسواق الدين العالمية.

يشار إلى أن السوق النيجيري بدأ في التعافي من مرحلة الركود الاقتصادي، إذ أشارت إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى نمو اقتصاد نيجيريا بنسبة 0.8% خلال عام 2017، علمًا بأنه من المتوقع أن ينمو بمعدل 2.1% خلال العام الجاري على خلفية تعافي أسعار البترول ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخططة.

وتعليقًا على الفرص الكامنة بالسوق النيجيري، قال خالبي إننا نؤمن بمقومات النمو طويلة الأجل التي يتميز بها القطاع الاستهلاكي في نيجيريا باعتباره أحد القطاعات المميزة بالتقييمات الجذابة في السوق النيجيري، معربًا عن تفاؤله بفرص الاستثمار الجذابة على المدى البعيد والمدعومة بتعافي قطاع البترول والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن سوق الأسهم النيجيري واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للمستثمرين فقد حقق المؤشر الرئيسي للبورصة عائدات بواقع 43.6% في 2017.

وأشار خالبي إلى أنه على خلفية التوقعات باستمرار الأداء القوي لسوق الأسهم النيجيري حتى نهاية العام المقبل، فإن المجموعة المالية هيرميس مستعدة لعرض فرص النمو الجذابة في نيجيريا إلى شبكة عملائها المتنامية في شتى أنحاء العالم، مستعينة بفريق العمل الحائز على الجوائز التقديرية من كبرى المؤسسات العالمية وقدرته الهائلة على استكشاف وتوظيف فرص الاستثمار الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

ومن المقرر إتمام اتفاقية الاستحواذ على شركة «پريميرا أفريكا» في 31 أغسطس 2018 فور الحصول على موافقة الجهات الرقابية واستيفاء بعض الشروط الخاصة.

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