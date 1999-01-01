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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 09:42 ص

"السجينى":المستثمر المصرى يحقق أرباحا داخل بلاده أفضل من الخارج

عمرو السجيني رئيس
عمرو السجيني رئيس الجمعية المصرية
علا العلاف
dostor.org/2254903

قال عمرو السجيني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خلال لقاء نظمته الجمعية للأعضاء الجدد المنضمين للجمعية، إن استمرار الجمعية ونجاحها خلال السنوات الماضية يأتي بسبب التواصل الجاد بين كل الأعضاء.

وأضاف السجيني، أن مجهودات الجمعية كللت خلال الفترة السابقة بوجودها في كل الجهات الحكومية ومجلس النواب والقطاعات الصناعية من خلال دعوتها للجان استماع، بناء على توصيات من رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، وهو ما يؤكد دورها الريادي لخدمة الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة.

وأكد السجيني، أن الأوضاع الاقتصادية بمصر هي الأفضل مقارنة بباقي الدول بالخارج، وأن أفضل أرباح يحققها مستثمر مصري أو أجنبي تكون بمصر وليس خارجها، وهو ما يؤكد أن الربحية الحقيقة بمصر.

من جانبه، قال حسام فريد الرئيس الأسبق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الـ"EJB" موجودة من خلال أعضائها في كل المنصات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مشيرًا إلى وجود أعضاء حاليين وسابقين للجمعية في "اتحاد الصناعات - اتحاد الغرف التجارية - جمعيات المستثمرين بأكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والعبور - ورؤساء وأعضاء بمجالس تصديرية مختلفة - أعضاء حاليين بمجلس النواب"، بالإضافة إلى 5 نواب لوزراء حاليين، وهو ما يؤكد نجاح الجمعية وأعضاءها وأفرادها في كل القطاعات الحيوية بمصر.

وأضاف فريد خلال الندوة، أن الجمعية وفرت خلال السنوات السابقة ربط بين القطاعات وصناع القرار بصورة حقيقية، بالإضافة إلى مبادرات الجمعية المختلفة التي أصبحت جزء حقيقي من ثقافة الاقتصاد المصري والتي جاء علي رأسها " أشتغل - key- مشروعك حقيقة - كونكت وغيرها من المبادرات، وهي أفكار خرجت من رحم الجمعية وهو الأفضل لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة".

وأشار فريد، أن السبب الرئيسي في نجاح الـ"EJB"، هي سياسة اللامركزية التي تعمل عليها الجمعية منذ نشأتها وتوالي الرؤساء عليها كل عامين، بالإضافة إلى آليات الاختلاف بين الأعضاء والرؤساء ومجالس الإدرات التي أفرزت قرارات وخاصة وعامة صبت في مصلحة الاقتصاد المصري والجمعية وأعضائها.

من ناحية أخرى استعرض جمال أبو علي الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بداية عمل الجمعية في الفترة من 1999 إلى 2000، بالإضافة إلى أستعراض أهم وأبرز لجان الجمعية والمبادرات التي تقوم بها خلال السنوات الماضية.

وأشار أبو علي إلى أن الجمعية تعمل على 3 محاور رئيسية وهي تحسين مناخ الأعمال، وتنمية أعمال الأعضاء، وخدمة المجتمع من خلال 18 لجنة نوعية تمثل كافة القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية المختلفة، ويأتي هذا بفضل وجود 5 أفرع للجمعية علي مستوي الجمهورية بـ" الدلتا – الإسكندرية – جنوب سيناء – بورسعيد – الصعيد، بالإضافة إلى المقر الرئيسي".

وأضاف أبو علي خلال الندوة التعريفية للجمعية للأعضاء الجدد، أنه خلال عام ونصف أنضم للجمعية مايقارب 125 عضوًا جديدًا، وأن هناك مبادرات نوعية تعمل عليها الجمعية خلال الفترة السابقة يأتي علي رأسها " مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأخرى خاصة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع سيمنز والامم المتحدة منذ 5 سنوات التي تضم 108 شركة، مؤكدا أن تلك المبادرات تعمل بالتوزاي مع مجهودات الحكومة المصرية ورغبتها في القضاء على الفساد بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار أبو علي، إلى أن الجمعية تضم 515 عضوا حاليّا، يتم التواصل بينهم بصفة دورية من خلال ندوات تنظمها الجمعية للعمل على التواصل والتناقش فيما يصب في مصلحة جميع الأطراف، ويتم ترتيب لقاء شهري للقاء الأعضاء خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشف أبو علي، أن هناك لقاءات دورية تم الاتفاق على عدد منها مع ممثلي الوزرات الاقتصادية في الحكومة الجديدة لعرض جميع الآراء لمزيد من التواصل المثمر بين الجمعية وصناع القرار في الدولة، الذي تقوم به الجمعية على مدار السنوات الماضية.

ونوه أبو علي، بأن الجمعية تسعى لعمل خطة للاجتماع مع جهات حيوية فى مجتمع الأعمال مثل وزير الخارجية ووزير البيئة للوقوف على أهمية دور الجمعية فى مجتمع شباب الأعمال، بالإضافة إلى أنه يتم التحضير لمؤتمر خاص بقطاع النسيج من خلال لجنة الغزل والنسيج وبالتعاون مع اليونيدو في ى نهاية أكتوبر المقبل للوقوف علي أهم المشاكل التي تواجه القطاع.

"السجينى":المستثمر المصرى يحقق أرباحا داخل بلاده أفضل من الخارج
"السجينى":المستثمر المصرى يحقق أرباحا داخل بلاده أفضل من الخارج
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