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الخميس 19/يوليه/2018 - 09:41 ص

"الخدمات والحلول التوربينية" توقع 3 عقود صيانة مع شركات عالمية

الخدمات والحلول التوربينية
وكالات
dostor.org/2254902

أعلنت شركة الخدمات والحلول التوربينية لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات الطائرات وتوربينات الغاز، والمملوكة بالكامل لـشركة «مبادلة للاستثمار»، عن توقيع عقود صيانة جديدة مع 3 شركات طيران عالمية، في خطوة توسع نشاطها الدولي في الإمارات من خلال التعاون مع شركات طيران رائدة وسريعة النمو في جنوب شرق آسيا.

وتم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركة أطلس جلوبال من تركيا، والخطوط الجوية اليمنية، وخطوط آسيانا الجوية من كوريا الجنوبية.

وجرت مراسم التوقيع على هامش معرض فارنبره الدولي للطيران 2018 المقام حاليًا في بريطانيا، حيث تسعى الشركة من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية إلى توسيع شبكتها من العملاء الدوليين وزيادة حصتها في قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمي.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخدمات والحلول التوربينية: «يساهم كل من التطور التكنولوجي المتسارع والنمو القوي الذي يشهده قطاع السفر الجوي في فتح آفاقٍ تجارية جديدة وواعدة. ويندرج سعينا الدائم لتوسيع الحضور العالمي للشركة في إطار التزامنا برصد فرص جديدة والتركيز على خبراتنا ومواردنا لدخول أسواق جديدة وناشئة تماشيًا مع استراتيجية النمو بعيدة المدى التي تتبعها شركة الخدمات والحلول التوربينية».

وتضاعف حجم أعمال الشركة 3 مرات في السنوات الأربع الماضية، حيث قامت بتوفير خدماتها لأكثر من 300 محرك لعملاء محليين ودوليين.

وستقوم الشركة بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500 التي تشغل أسطول إيرباص A320 لعملائها في مجمع الشركة المتطور بأبوظبي.

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