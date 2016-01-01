برلين: تراجع ترامب عن تصريحاته ليس مقنعًا

اعتبر وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 "لا يبدو مقنعا".



وفي مقابلة مع مجموعة "ريداكتسونز نيتسفيرك" الصحفية الألمانية، أمس الأربعاء، قال ماس في معرض رده على طلب تقييم تراجع ترامب عن تصريحات شككت فيما توصلت إليه الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بـ"التدخل الروسي": "هذه على ما يبدو محاولة للحد من الضرر. إنها لا تبدو مقنعة".



وأضاف ماس أن معلومات أجهزة الاستخبارات "يتم التعامل معها بحذر، وهي بالغة الأهمية بالنسبة لعملنا".



وتطرق ماس إلى نتائج جولة ترامب الأوروبية، الأسبوع الماضي، قائلا: "هجمات الرئيس الأمريكي على الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه ترامب بالعدو، للأسف ما زالت مطروحة.. وجولة ترامب الأوروبية إجمالا أظهرت أن سلوكه يعد تحديا كبيرا أمام الدبلوماسية".



وقال ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه أخطأ خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع بوتين في هلسنكي الاثنين، عندما بدا أنه يؤيد بوتين، وأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، مضيفا أنه كان في ذهنه عكس ذلك، وهو أن روسيا يمكن أن تتدخل في الانتخابات، وأن لديه ثقة كاملة بتقارير الاستخبارات الأمريكية.